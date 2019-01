No es un hecho delictivo la muerte de la enfermera: FEM

Jesica Rentería, porta voz de la Fiscalía Especializad de la Mujer (FEM), aseveró que la muerte encontrada en una vivienda, no fue un hecho delictivo y aun no se puede declarar en torno a la causa de su muerte por investigación.



Se confirmó que las averiguaciones continúan aun y cuando las restos de la joven de 26 años Cinthia Quiñonez Gambia fueron entregados a sus familiares tras el protocolo de identificación y reclamación de del cuerpo para darle cristiana sepultura.



Se determinó que es una situación no delictiva, no existiendo la comisión de un delito, por lo que esa representación social continua con la investigación para aclarar cual fue verdaderamente la causa de muerte.



Hasta el momento se pudiera tratar de un accidente por consumo de medicamentos, solo falta esperar algunos análisis de orina y sangre, de los cuales dependerá se esclarezca el caso.



Cabe recordar que su hallazgo se hizo el pasado lunes en un domicilio de la avenida 1ª y calle 7ª del sector Oriente, hasta donde llegaron paramédicos, policías municipales y estatales, así como el Ministerio Publico y Servicios Pericles para realizar el protocolo de rigor.