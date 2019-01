Amenaza de desalojo a posesionarios de terrenos militares

Con amenaza de desalojo, el grupo que entró desde el pasado lunes a los terrenos que mantiene en posesión física la Secretaría de la Defensa Nacional, específicamente el criadero militar de Santa Gertrudis, permanece asentado en el lugar esperando tomar la parte que le corresponde a cada uno.



Como se ha manejado con anterioridad los solicitantes de tierra que suman 369 personas pelean 100 mil hectáreas que se localizan en la carretera a Naica, justo donde se encuentra el criadero y la base militar en Santa Gertrudis, han intentado en tres ocasiones (incluida esta) de posesionarse de este terreno.



Las dos veces anteriores se les ha retirado de manera inmediata, ahora que se entró el pasado lunes, se determinó promover un amparo para evitar el desalojo. Dicha diligencia se llevó a cabo ayer en el Juzgado Décimo Primero, y es el amparo número 24.



Pero se espera que salga la suspensión provisional y luego sigue el amparo. Aclaró que el Ejército no es el que ha amenazado con sacarlos de los terrenos, sino el Ministerio Público, “estimando que esta autoridad ya tenga conocimiento del desalojo y la orden de aprehensión en contra mía”.



“Seguimos en el campamento, el amparo puede durar un año”, mientras precisó que la autoridad ministerial judicialmente no puede ejercer el desalojo, ya les dijeron en el 2013 que ya no hay acción en contra del Jurado Federal de Ciudadanos que representan los mismos líderes del movimiento pro-tierras.



Para hoy también se espera que se cuente con una máquina más grande de la que se tiene abriendo camino y desmontando, para avanzar más rápido con el propósito de tener el terreno en condiciones de repartir.



El entrevistado comentó que aprovechó su estancia en los juzgados federales para demandar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no se dispuso de presupuesto en este 2019 para los Jurados Federales Ciudadanos en el país, cuando deben de ser tomados en cuenta por este máximo tribunal del país.