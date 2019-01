EL HILO *Gracias a Dios es viernes NOMBRAN ENCARGADA DE DESPACHO.

NOMBRAN ENCARGADA DE DESPACHO. La coordinadora de los Regidores del PAN en el Cabildo, Lorena Quezada Bermúdez, fue nombrada en sesión extraordinaria, encargada del despacho del presidente municipal, por un periodo de nueve días, en atención a la solicitud presentada por el alcalde Eliseo Compeán Fernández por motivos estrictamente personales.







En su primer período como presidente, Eliseo nunca acudió al Cabildo para ausentarse de su cargo, salidas de la ciudad nunca se prolongaron tanto tiempo, gestiones y reuniones de trabajo no rebasaban el límite que marca la Ley para una ausencia, por ello esta vez sí ha recurrido a este recurso, con el propósito de transparentar las cosas en su segundo ejercicio de Gobierno.







La designación de la saucillense avecindada ya desde hace muchos años en Delicias, fue puesta a votación solo por protocolo, debido a que fue la única propuesta, que ni siquiera nació de uno de los integrantes de su bancada, la hizo el profesor Omar Meza del Partido Nueva Alianza. Por suerte no es ningún asunto delicado el que llevó al alcalde a solicitar permiso, es de carácter personal y necesaria atención.







HOY VIENE LA DIRIGENTE NACIONAL DEL PRI a Chihuahua, por el municipio de Delicias acudirá a una reunión de autocrítica, el ingeniero Javier López Arzate, delegado del CDE y en funciones de presidente, a quien seguramente acompañarán los dos regidores de ese partido en el actual Ayuntamiento, Sandra Quintana y Ramón Rayos.







La visita de la dirigente nacional del otrora partidazo, se da en medio de la peor crisis de resultados en la historia de Chihuahua, acudirán los dirigentes de los 67 Comités Municipales, dirigentes de Sectores, porque el motivo principal de Adriana Ruiz Massieu, es escuchar sin límite de tiempo o filtros, a todo aquel que quiera expresarse y pueda hacer un aporte de apoyo, en la obligada y urgente reestructuración del partido, que ha pasado a ser la tercera fuerza política en la entidad.







Como se manejó a finales del año pasado, la hoy regidora Sandra Quintana, pidió una licencia de tres meses a su cargo de presidenta del Comité Municipal, por razones alejadas de la grilla o disputa por el control político, antes había renunciado su secretario general, el joven abogado Carlos Jaramillo, que en esta circunstancia, hubiera asumido la presidencia.







Difícilmente en la reunión de hoy, parte de los priistas que son de su estructura formal representan algún liderazgo, simplemente refrendan su convicción, habrá acuerdos resolutivos; dicen los que saben, que Adriana Ruiz Massieu es una mujer paciente, afecta a escuchar cualquier corriente de opinión, para poder construir una institución más fuerte a partir de un obligado ejercicio democrático, o al menos así parece.







Este año habrá de renovarse el Comité Ejecutivo Nacional, se sabe de la división interna generada a partir de la dirigencia de Omar Bazán, no solo por el magro resultado obtenido en junio pasado, sino por las decisiones autoritarias y unilaterales, de quien ha trabajado por llevar agua a su molino y enfilar al abismo al PRI, igual entonces debe renovarse la dirigencia estatal y la municipal en Delicias, muy a pesar de los buenos oficios del ingeniero López Arzate.