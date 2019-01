Gratis los permisos de poda en enero: Ecología

En esta temporada de poda el municipio a través de su departamento de Ecología está ofreciendo gratis los permisos para dicha práctica y que la ciudadanía aproveche el momento para mejorar el aspecto de sus árboles, informó Juan Torrecillas, titular de la dependencia.



El funcionario dijo que en enero y febrero se favorece la poda, práctica que es importante, y que tiene que coincidir con el tiempo de reposo de los árboles, que es cuando se caen las hojas de los árboles completamente.



Es en ese momento que en el departamento de Ecología se extienden los permisos para poder realizar la poda. Es importante que se acerquen a las oficinas ubicadas frente al cuartel de Bomberos en el centro de la ciudad a solicitar dicha licencia.



Juan Torrecillas, informó que al momento en que se solicita el permiso se aprovecha para hacer una pequeña revisión de lo que quieren llevar a cabo, el tipo de poda: sanitaria, de renovación, trasplante, etc.



“En el departamento revisamos cada caso y cuando decidimos si es factible de otorgar el permiso, no se cobra para que los ciudadanos tengan oportunidad de darle el mantenimiento respectivo”, dijo.



También se les recalca lo que es una poda controlada, recordar que se elimina la madera seca y se mejora el aspecto de un árbol; también puede ser que se aclaren las áreas más densas, para que los rayos de la luz lleguen a las ramas que están debajo de la copa y tenga un crecimiento equilibrado, mejorando el aspecto.



Es importante ir al departamento para conocer las normas básicas que se requieren al momento de efectuar esta tarea, debe haber control y medidas para no dañar la flora que se encuentra en sus propiedades y que sigue siendo suelo municipal, por eso es que se tienen que acercar a tramitar el permiso.



Por último invitó a la población a que aprovechen que no se estará cobrando el permiso, pero que se busca tener el control de todos los caso de poda que se den en el municipio.