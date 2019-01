Penaliza Julimes a Organika por 100 mil pesos

Una penalización por 100 mil pesos contra la empresa Organika se encuentra en proceso por el Gobierno Municipal de Julimes, esto debido a que no se asistió durante todo el mes de diciembre a realizar los trabajos pertinentes de la recolección de basura.



“Esta penalización está en transcurso aún estamos definiendo si será un hecho, pero trataremos de que proceda favorablemente, pues no es justo”, estas palabras las mencionó el secretario municipal de Julimes Adolfo Tinajero, al cuestionarle sobre el tema que puso en jaque a los vecinos por no contar con el servicio durante todo el mes de diciembre.



Agregó el entrevistado que se mandó el oficio por parte del Organismo Descentralizado Intermunicipal centro sur a la empresa de Organika, según fueron las órdenes de la alcaldesa Angélica Luján, donde especifican las causas por los que no se puede posponer este servicio de limpia en ninguna de las comunidades.



En el documento de 4 fojas, se dan a conocer las cláusulas en las que se dio la firma del Organismo Intermunicipal que estableció el convenio entre los municipios de Delicias, Meoqui, Saucillo, Rosales, Julimes y la empresa privada de recolección de residuos Organika, la cual ha dejado muy mal sabor de boca en todos los lugares donde ha realizado la recolección.







El documento señala que para poder prescindir de este convenio el municipio tendría que hacer el pago de 7 millones de pesos, cantidad que le sería difícil de cubrir en próximas fechas, sin embargo, si han aplicado multas y una penalización de más de 97 mil pesos, aunque esta situación se ha presentado igual en otras partes.







“Es muy complicado retirar el contrato, hoy únicamente podemos penalizar el dinero que se les pagó por un servicio que no dieron, es lo más justo”, concluyó.