Vuelven a portar uniformes en el Hospital Regional

La tarde del martes el personal del Hospital Regional volvió a usar sus respectivos uniformes, luego de darse en la capital del estado la firma de un acuerdo en el que se establece una fecha definitiva para la entrega de la prestación. En caso de no cumplirse, a manera de broma se dijo “los quemamos en leña verde”.



El líder sindical en la Sección Delicias Enrique Delgado precisó que se actuó de buena fe al terminar con la protesta que comenzó hace 3 semanas, consistente primero en usar filipina, tenis y pantalón de mezclilla, para al poco tiempo después girarse la instrucción de dejar libre la vestimenta.



El personal de la dirigencia sindical estaba consciente de los riesgos que se corrían al portar cualquier tipo de ropa, ya que el material de los uniformes oficiales evita el contagio.



Además sabían de la molestia que se generó en la ciudadanía que acudía al Hospital Regional, tanto a los que estuvieron internados como los que acudían a la consulta externa y curaciones.



Enrique Delgado, mencionó que el pasado martes se giró un oficio en el que se instruía nuevamente al uso de los correspondientes uniformes. El área de enfermería, tal vez, fue el más singular al tratarse de un ropaje en blanco que identifica completamente al personal de este departamento, por lo que todo volvió a la normalidad.



Se tiene que confiar en el acuerdo de la dirigencia sindical en el estado con la Secretaría de Salud, para que se pueda tener el beneficio en la fecha pactada, de no ser así se tomarán nuevas medidas de presión, que no fueron reveladas, aunque durante la firma del acuerdo alguien bromeó con “quemarlos en leña verde”, concluyendo así y con una sonrisa del entrevistado.