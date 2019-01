Ya llegó el aumento en el precio de la leche que compra Segalmex

A pesar que ya se dio el incremento al precio de compra del litro de leche por parte de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) a los productores, la inquietud que ha surgido es en lo relacionado al volumen que se adquirirá en este 2019 del estado de Chihuahua, situación que no se ha definido.



Lo anterior fue expresado por representantes de los centros de acopio en la región, quienes dieron a conocer que el próximo 20 de enero asistirán a la reunión en Jalisco, donde el presidente de México hará un pronunciamiento en torno a la compra de leche por parte de Segalmex, lo que antes era Liconsa.



El precio base que se ha fijado para la compra de un litro de leche fría es de 6.39 pesos, que conforme a los estímulos por contenido como grasas, proteínas, etc., se llegan a alcanzar los 8.10 pesos.



En el caso de la leche caliente, el precio base es de 6.24 pesos el litro, que con los estímulos por calidad puede llegar a los 7.95 pesos por litro.



Estos valores ya se están pagando en los centros de acopio dijeron Adriana Lozano, por Desarrollo Social Lechero; Darío García, por Lácteos Meoqui; Ricardo Martínez, por Lactodel; Eduardo Carrillo, por Gavatt Rosales y José Mendoza, por Gato Negro.



Sin embargo, la duda que se tiene en estos momentos es referente a la cantidad de litros de leche que Chihuahua habrá de vender a Segalmex. Este tema no se ha determinado, aunque se ha mencionado que pudiera llegar a los 200 millones de litros en el año, por lo que no habría problemas para colocar la producción estatal.



Pero si es menor, se consumiría el presupuesto antes de que concluya el año. Afortunadamente en el 2018 el precio que pagaron los industriales de la leche como queseros y otros fue bueno y se colocó una cantidad importante del producto, es necesario conocer el volumen aprobado para también no dejar fuera a quienes procesan para lograr derivados del lácteo, porque sería desleal abandonarlos cuando son quienes muchas veces apoyan a los pequeños productores, principalmente.



Esta reunión prevista para el 20 de enero, será muy trascendental para el sector, esperando traer buenas noticias a los productores de la entidad. A dicho encuentro asistirán lecheros de todo el país, se confirmó.