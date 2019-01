Ya no hay dinosaurios.

No me malinterpretes, de aquellos políticos de la vieja escuela a quienes usualmente llaman “dinosaurios” aún quedan algunos, pero no me referiré a ellos en este artículo. Siempre que inicia un año, nos encontramos ante una gran expectativa e incertidumbre sobre lo que va a suceder, sobre todo después de los procesos electorales, pues a pesar de que en los últimos meses del año es cuando los representantes ungidos en las elecciones toman posesión de los cargos, entre los cambios administrativos, de personal y las “estrategias de operación” es hasta enero que empiezan a suceder o no suceder cosas.



Este enero la expectativa es muy grande, y no terminará en los próximos días, sabemos que el país atraviesa por muchos riesgos y la administración federal, en otras palabras el presidente López Obrador, tiene grandes tareas qué desarrollar y es aquí donde se debe demostrar capacidad de acción ante la ciudadanía para llegar a cumplir los objetivos que se han fijado a largo plazo para el desarrollo de México.



A los dinosaurios que me refería, era a los de verdad, de aquellos que nos muestran los fósiles en los museos, pero que de una manera simplista nos enseñaron en la primaria que por procesos que tardaron millones de años se formó el petróleo con la descomposición de miles de restos orgánicos, pero que eso no era lo que poníamos en los carros para que se movieran, tenía que pasar otro proceso ya químico e industrial que lo convirtiera en gasolina y en otros derivados para que esta pudiera funcionar como combustible.



Y desde entonces nos dijeron las y los maestros que el petróleo, por tanto la gasolina, no eran renovables que cuando se terminaran estos recursos no había como recuperarlos, pero si podíamos ir trabajando en remplazarlo con energías alternativas y ecológicas.



En días recientes hemos acompañado a las personas del centro del país en el calvario por el que atraviesan al no tener gasolina para abastecer a los miles de carros que circulan por sus calles, y los comprendemos perfectamente, hace unos años lo mismo ocurrió en Chihuahua. Veíamos que las gasolineras empezaban a cerrar y el pánico empezaba a llegar a la cabeza de cada ciudadano con un vehículo, y sentíamos que el mundo iba a colapsar, que no iba a haber abasto y tendríamos que caminar. Autobuses detuvieron sus rutas y las personas que podían ayudar a quienes veían caminando en las calles lo hicieron. Fue al mismo tiempo una demostración de ansiedad y de solidaridad.



Sin embargo, en múltiples ocasiones se nos hizo saber que parte de problema que existía era que en las largas filas, la gente aprovechaba, y aunque no lo necesitará, si veía la oportunidad de llenar el tanque, lo hacían y así se creó una sobredemanda de combustible, ante la posibilidad de que en días no volviera a ocurrir, aunque nos repetían que lo tomáramos con tranquilidad, que si solo utilizábamos el combustible suficiente, le alcanzaría a más personas, y todo retomaría su curso. Pasaron los días y así fue, la tempestad pasó.



El caos en la Ciudad de México debe de ser a la décima potencia debido a la cantidad de gente que habita la capital y la cantidad de carros que diariamente circula por las calles, la concentración de negocios y la vida política, destacando que este dilema está inmerso en medio de una estrategia operativa del gobierno federal para terminar con el robo de combustible, lo cual ha desatado tanto comentarios en contra como a favor y genera aún más expectativas sobre lo que sucede y cómo va a afectar a más Estados del país además de los que ya se encuentran en medio de la crisis.



Definitivamente concuerdo más con unas opiniones que con otras, si esto sucede para terminar con el robo de combustible y que se beneficien solo unos intereses sobre el de todo el país, se disminuyen los precios y se mejora el sistema de distribución, que las molestias sean temporales y una inversión de las ciudades que lo están viviendo. No caigamos en la tentación de ser alarmistas ante un tema que es tan dolido en todo el país, y ello no involucra el proveer solo la gasolina, sino la garantía de movilidad de todas las personas y los bienes necesarios para garantizar derechos como el alimentario.