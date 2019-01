El desabasto de combustible posiblemente repercutirá en la región: Canaco

Ramón Loya, presidente de Canaco habló acerca del desabasto de combustible en el país, refiriendo que probablemente repercutirá en la región en el traslado de mercancías que provengan de regiones afectadas.



El entrevistado refirió que aunque aquí no se ha presenciado esta desafortunada situación de falta de combustible ni que aparentemente pudiera llegar, se podrían ver afectados en el transporte de mercancías que vienen para esta zona.



“Sí existe este desabasto pero se ha multiplicado o se ha visto más dimensionado por la psicosis que causa dentro de los mismos habitantes, yo tengo varios conocidos en la Ciudad de México y dicen que es impresionante lo que sucede por el temor que provoca, las filas que existen son de horas y surten máximo 20 litros, entonces esto aumenta la escases”, mencionó.



Finalmente agregó que hasta ahorita en el estado de Chihuahua no se ha visto algún problema de este tipo y por supuesto tampoco se está esperando, por lo que se cree que el abasto seguirá normal pero se requiere que se pueda regular en los demás estados, según lo que se ha informado de las cámaras hermanas, para que no se vean las consecuencias repercutiendo al norte de México.