MEOQUI: LANZA BALAS AL FUEGO Y UNA LO HIERE EN UN GLÚTEO

Un joven de 22 años de edad resultó herido con una bala en el glúteo luego de lanzar un puñado de cartuchos calibre 22 a la lumbre en el seccional Lázaro Cárdenas municipio de Meoqui.



La Dirección de Seguridad Publica, confirmó que este hecho se registró la tarde de este viernes en el citado seccional lo que movilizó a los elementos preventivos y paramédicos de Cruz Roja.



De acuerdo a la información obtenida el joven identificado como Marco Antonio C.C., de 22 años de edad realizaba labores de limpieza y estaba quemando basura en una carreta.



Sin temor lanzó un puñado de balas calibre 22 al fuego, al escuchar que algo tronó sintió caliente en uno de sus glúteos y llegó a la casa con la ropa sangrada.



Los familiares lo revisaron y vieron que estaba herido por lo que pidieron auxilio a las autoridades locales.



Los Técnicos en Urgencias Médicas lo atendieron, lo estabilizaron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Delicias para darle las atenciones necesarias.



La herida que sufrió no representa peligro para su integridad, pero si son lesiones de las consideradas como si más no, es decir que tardan 15 días en sanar y no dejan consecuencia medico legales, según el reporte de la autoridad.