La mala suerte que persigue a Maradona desde su llegada a México

Para empeorar las cosas, Maradona no acudió a la boda de su hija mayor, Dalma. Su ausencia se debió a que Dalma no invitó a Rocío Oliva, actual pareja del director técnico. Más tarde Diego Armando declaró a la prensa argentina que se puso furioso porque su mujer no fue invitada y que por esa razón no iba a acudir al festejo.