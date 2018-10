José Cardozo comienza a mover fichas en Chivas

Ciudad de México.- Su deseo es meterse a la Liguilla por el título para evitar que la institución sume un tercer fracaso de manera consecutiva, pero también José Saturnino Cardozo se sincera, pues, independientemente de entrar o no a la fiesta grande del futbol mexicano, él y su cuerpo técnico han comenzado la planeación del torneo entrante.



Cardozo sabe que el tiempo de contrataciones al terminar el campeonato e inicio del otro, el tiempo es muy corto, por ello quiere darle a su directiva un análisis detallado de lo que él considera, se necesita reforzar, así como dejarle nombres de candidatos a llegar al redil.



"Recuerden que yo llegué después del régimen de transferencias, cuando el plantel ya estaba armado, incluso trabajando. Lo que estamos analizando es, primero pensar que el sábado es una final, un partido clave el que tenemos y uno tiene que planear, es normal, te estaría mintiendo (si digo que no) porque es planeación al final. Me encanta planificar todo, para que siempre pueda salir bien. Cuando uno comienza bien, termina de buena manera y es lo que estamos buscando en este momento".



La planeación es un punto vital, así lo ve el estratega, por ello quiere ganarle tiempo al tiempo entregando reporte, así como buscar una reunión con los directivos para estar en la misma frecuencia.



"No es largo y lógicamente uno ya tiene en mente algunos jugadores, posiciones. No los puedo decir porque primero tenemos que reunirnos con la directiva, Amaury, José Luis Higuera y juntos analizaremos qué nos falta, que posiciones necesitaremos respaldar y la responsabilidad de nosotros".



Sobre la posibilidad de que llegue Alexis Vega, el técnico dijo conocerlo de manera perfecta, pero no es tiempo de descartar o afirmar el interés sobre alguien o él en particular.



"Alexis Vega es un jugador que lo conozco desde chico, lo captamos en la Sub 17 de Toluca y lo debutamos en una Copa Libertadores. Tiene la tranquilidad para definir. Si vendrá o no, ahora no es momento de hablar al respecto. Debemos hacer un análisis del plantel".