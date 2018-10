Colombiana Calderón tendrá su 1ra prueba de F1 en México

Ciudad de México.- Por primera vez en su carrera, la colombiana Tatiana Calderón, piloto de pruebas de Sauber, rodará el monoplaza de su escudería durante una exhibición que se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un par de días después del Gran Premio de México.



Calderón lleva un par de temporadas con Sauber, pero la piloto de 24 años no ha conducido el auto de Fórmula Uno en ninguna práctica. El equipo suizo hizo el anuncio el viernes.



La colombiana es la primera mujer en convertirse en piloto de pruebas de F1 desde que la británica Susie Wolff estuvo con Williams en 2015.



"Estoy muy agradecida y emocionada por la oportunidad que me brindan para manejar por primera vez en mi carrera un auto Fórmula Uno", dijo Calderón, quien además de ser piloto de pruebas participa de tiempo completo en la categoría GP3, donde ocupa la 16ta posición entre 25 pilotos.



En un comunicado, la escudería anunció que la colombiana rodará en el C37 hasta por 100 kilómetros, unas 24 vueltas, en la pista localizada en la capital mexicana el próximo martes.



"Desde que inicié mi carrera mi sueño y mi objetivo han sido manejar al más alto nivel. Será una experiencia increíble descubrir el Autódromo Hermanos Rodríguez desde la cabina del C37. Como piloto latinoamericana, no podría haber un lugar más especial para hacer mi debut al volante de un Fórmula Uno", dijo Calderón.



La Fórmula Uno no ha tenido a una mujer en una parrilla de salida desde 1976, cuando la italiana Lella Lombardi apareció por última vez sobre una pista. Lombardi es también la única mujer en puntuar en una carrera, algo que logró en el Gran Premio de España en 1975. Desde entonces varias mujeres han hecho intentos por emularla. La británica Divina Galica en los setenta, la sudafricana Desiré Wilson en los ochenta y la italiana Giovanna Amati en los noventa.



En los últimos años, la española María de Villota estuvo con Marussia como piloto de pruebas, lo mismo que la suiza Simona de Silvestro con Sauber y la británica Wolff con Williams, entre 2012-2015.