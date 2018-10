Cruz Azul y América por un Clásico Joven de liderato

Ciudad de México.- Este fin de semana vuelve al Estadio Azteca una edición más del Clásico Joven entre Cruz Azul y América; un encuentro que en sí ya es llamativo por la gran rivalidad entre la afición y en este torneo llegan con un toque más de emotividad, pues el fin de semana pasado las Águilas le quitaron el liderato a Cruz Azul, por lo que buscarán recuperarlos frente a su acérrimo rival.



La Máquina perdió el primer lugar de la tabla, y más allá de preocuparse y sentirse lastimados porque fueron los de Coapa quienes lo rebasaron, preocupa que a cuatro jornadas de que termine el torneo el equipo viene con titubeos en algunos aspectos en la cancha y que de visitante aún no se consolidan, pues solamente cuentan con un encuentro ganado frente a Chivas en Jalisco, algo que en lo que deben poner atención, pues aunque en el Azteca son invictos un equipo no puede ver hacía un campeonato siendo mal visitante.



La jornada pasada se vieron superados por un Querétaro que a no ser por el guardameta celeste, José de Jesús Corona, habrían tenido más anotaciones en la bolsa, debido a la desconcentración que mostraron atrás los Cementeros.



Del otro lado llegan los dirigidos por Miguel Herrera, quienes siempre habían estado peleando la cúspide de la tabla general y que luego de un triunfo (3-0) ante Xolos lo lograron y no se permitirán perla, menos con el rival que tienen enfrente.



Si los dirigidos por Pedro Caixinha quieren retomar su lugar y no meter dudas nuevamente a estas alturas del torneo, tendrá que decirle adiós a los fantasmas que lo persiguen y empezar a escribir una nueva historia.



El encuentro del Clásico joven será este sábado 27 de octubre en el Estadio Azteca a las 21.00 horas.