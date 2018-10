Ana Lago de Exatlón se pasa de sensual

Uno de los programas favoritos de los mexicanos es, sin duda, Exatlón, pues su temática deportiva y extrema logra enganchar a cualquiera que lo mire.Por supuesto, lo que más gusta de este reality show son sus participantes, ya que la gran actividad física que realizan les permite tener cuerpos increíbles.Entre las concursantes que han cautivado a los televidentes destaca Ana Lago, pues su angelical rostro, así como su atlético y jovial cuerpo, hipnotiza en cuestión de segundos.Al igual que varios famosos, Ana Lago comparte su día a día a través de las redes sociales para seguir ganando el cariño de sus fans, quienes no se limitan a dejar un ‘Me gusta’ en sus fotos, sino que también comparten lo que sienten al ver sus imágenes.Recientemente, esta deportista compartió una fotografía que dejó pasmados a sus más de 687 mil 545 seguidores, pues en ella aparece luciendo un pequeño bikini amarillo.La imagen tuvo tal éxito que logró más de 121 mil 640 likes en cuestión de minutos, así como cientos de halagos por parte de sus fans, entre los que destacaron cosas como:‘Q linda ana lago , estas hermosa se t ve súper tu traje d baño, claro q todo lo q t pones se t ve hermoso, con es cuerpo tan lindo q tienes’, ‘Eres simplemente espectacular!!!’, ‘Que hermosura mi Ana yo me atmiro deti hermosa me quiero tatuar como tu el tatuaje hermosa’ [sic] y más.