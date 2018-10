Libertadores: ¿Final argentina, brasileña o cruzada?

Ciudad de México.- ¿Se citarán o no los dos grandes del fútbol argentino por primera vez en una final de Copa Libertadores a costa de brasileños?



Esa posibilidad se dilucida el martes y miércoles cuando un apurado River Plate busque remontar en Porto Alegre el 1-0 que le asestó el campeón vigente Gremio en el choque de ida en el Monumental, mientras que su archirrival argentino Boca Juniors intente sentenciar en Sao Paulo su serie de semifinales después de vencer 2-0 en el ida al Palmeiras, respectivamente.



Pese al golpe que recibió en su feudo y a que jugará ante el monarca de América que ostenta foja perfecta de cinco victorias en el torneo, los de Marcelo Gallardo se tienen fe.



“Será difícil pero no imposible”, afirmó el “Muñeco” Gallardo. “Gremio hizo un partido muy inteligente, definió muy bien, apostó a una pelota quieta” en el duelo de ida.



Como timonel de los “Millonarios”, Gallardo ganó diez cruces de fase eliminatoria y perdió dos en Libertadores, nunca con un brasileño. También está fresco el antecedente de los cuartos de final de la Libertadores del 2015, en que River pasó a semis tras ganar 3-0 a Cruzeiro después de perder en casa 1-0. El equipo argentino terminó coronándose en esa edición con Gallardo al mando.



Habrá que ver cómo el “Muñeco” reacomodará sus piezas. Aunque mantiene la mayor reserva para la revancha, se espera que el delantero Lucas Pratto --la adquisición más cara en la historia de River-- regresaría a la titularidad en lugar de Ignacio Scocco, en tanto que el colombiano Juan Fernando Quintero, de decepcionante actuación en el primer duelo, ceda posiblemente su lugar en el once titular a Enzo Pérez.



“Tenemos la obligación de pisar fuerte y hacernos sentir desde el primer minuto”, dijo Pratto tras el arribo a Porto Alegre. “Vinimos a darle la vuelta. Tenemos que ser inteligentes porque Gremio es el último campeón y un gran equipo”.



En la víspera y con mayoría de suplementes, River le ganó 1-0 a Aldosivi por la liga argentina.



“Se enfrentan dos gigantes, dos potencias que fueron campeonas del mundo”, destacó el técnico de Gremio, Renato. “Hay que seguir inteligentes para usar esa pequeña ventaja”.



El estratega evitó confirmar si para el duelo estarán listos los delanteros Luan y Everton, dos de las figuras importantes del equipo y que se perdieron el primer choque por problemas musculares.



Gremio, con tres títulos en la Libertadores, perdió el fin de semana con suplentes 4-3 ante Sport Recife por el campeonato brasileño. El partido se jugó en el Arena, el mismo escenario de la semifinal del martes y cuyo césped al parecer no quedó en buenas condiciones después de realizarse allí un concierto de la estrella colombiana Shakira.



La misión pinta bastante distinta para Boca Juniors, que viene de imponerse en la Bombonera gracias al doblete de Darío Benedetto en los últimos minutos del partido, incluido el segundo con un magistral derechazo a los 88. El atacante venía de recuperarse de una grave lesión de ligamentos en la rodilla derecha sufrida en noviembre del 2017 que lo dejó afuera de la Copa Mundial.



Con la serie a su favor, el técnico Guillermo Barros Schelotto hará ciertas modificaciones a su esquema táctico respecto al partido de la semana pasada. El delantero colombiano Sebastián Villa ingresará por Mauro Zárate, en tanto que Benedetto continuará en la banca y seguirá como titular Ramón Ábila.



“Vamos a dejar la vida para pasar a la final, que la gente se quede tranquila”, afirmó el entrenador Barros Schelotto, luego de la derrota 2-1 ante Gimnasia el fin de semana por la liga argentina con un equipo alternativo. “Seguramente va a ser un partido parecido al del otro día. Ya veremos lo que hará el rival y también veremos lo que haremos nosotros”.



El timonel de Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, dijo que no queda otra que buscar por todos los medios la volteada en Sao Paulo.



“Tenemos que salir a buscar el gol, no hay de otra; no hay misterios en eso”, señaló el timonel del Palmeiras Luiz Felipe Scolari, cuyo equipo viene de empatar sin goles con Flamengo en el campeonato brasileño el fin de semana. “Necesitamos el apoyo de nuestra hinchada y una entrega total de nuestro equipo”.



Boca ganó seis veces la Libertadores y River tres. Boca, no obstante, no la saborea desde el 2007.



Nunca hubo una final argentina en esta copa, mientras que sí hubo dos brasileñas: Atlético Paranaense-Sao Paulo (2005) y Sao Paulo-Internacional (2006).



Hubo además 14 finales argentino-brasileñas y los argentinos tienen ventaja de 9-5 en esos choques.