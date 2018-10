Selección de beisbol regresa triunfante de Mundial sub 23

Fue un torneo difícil, pues estuvo muy competido, pero al final fuimos los mejores”, comentó al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.





Ganamos, aunque sólo entrenamos siete días antes, Japón estuvo entrenando tres meses “.





Presumiendo sus medallas y el trofeo de campeón regresó a México la selección de Béisbol que ganó el domingo el Mundial sub 23 que se realizó en Barranquilla, Colombia.El manager Enrique “Che” Reyes reconoció que fue un torneo complicado, pero que lo dejó contento pues cumplieron con las expectativas que se pusieron antes de viajar a Colombia.Aunque hace unos meses la selección de béisbol mayor jugó en el mismo estadio, Che Reyes indicó que ahora sintió que la bola corrió mejor.El equipo nacional venció a Japón en la final 2-1 en el décimo inning, tras ser beneficiados por la regla de tener hombres en primera y segunda base. “No me encanta la regla, pero nos benefició. Si no existiera seguiríamos jugando”, agregó 3l Manager, quien pidió que espera que se le dé más apoyo al equipo tras este resultado.