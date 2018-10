En Cruz Azul ya no existen los fantasmas y quieren el doblete

Monterrey, Nuevo León - En Cruz Azul no existen los fantasmas del subcampeonísimo, asegura Martín Cauteruccio, pues este es otro equipo que cambió de mentalidad en este Apertura 2018.

Los celestes, al igual que, son de los equipos que más finales han perdido en los últimos años y ambos suman cinco en la era de los torneos cortos.“Pensamos en todo lo bueno que se ha estado haciendo y más que nada en sacar esos fantasmas, para nosotros no existen, somos un nuevo equipo, un nuevo grupo y lo que más queremos es el campeonato, estamos tranquilos, sabiendo que hemos hecho las cosas bien y que estamos preparados para esta Final”, dijo en el Día de Medios previo.En la Máquina sueñan con el doblete y el delantero uruguayo asegura que tienen argumentos con qué lograrlo; primero este miércoles ante Rayados y después en diciembre en la“Sí, somos conscientes del momento que vivimos y que esto empezó con un pensamiento desde el primer día, sabíamos que íbamos a trabajar para estar bien en los dos títulos y hoy estamos en la posibilidad de lograrlos y lo que más anhelamos es poder estar festejando el día de mañana”, declaró.Por su parte,dijo que los comentarios de la gente que los llama subcampeonísimo no presionan en el equipo, sino “al contrario, cuántos equipos no quisieran estar en nuestro lugar, quitando al, todos, entonces es un privilegio”.