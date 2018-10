Marchesín vuelve a entrenar por separado

El portero del América, Agustín Marchesín, entrenó junto con los dos lesionados del equipo, Cristian Insaurralde y Jérémy Ménez en el gimnasio, en lugar de hacer trabajo de cancha con el resto del plantel.Hace una semana, el guardameta argentino salió lesionado de la práctica, con molestias en el brazo, aunque se desconoce si esa es la razón por la que no trabajó al margen de sus compañeros durante la sesión de este martes.Además de Marchesín, Insaurralde y Ménez, los otros jugadores que no formaron parte del entrenamiento fueron Andrés Ibargüen, quien abandonó las instalaciones de Coapa en su automóvil al inicio de la práctica, y Diego Lainez, quien se incorporó a la concentración de la Selección Mexicana Sub 20 en Estados Unidos, donde ya se encontraba el zaguero americanista Carlos Vargas.Estos dos últimos elementos no podrán ser contemplados por Miguel Herrera en los próximos encuentros, sino hasta que terminé la participación del Tricolor en el Premundial de la categoría, el cual arranca el 1 de noviembre y termina el 21 del mismo mes.Con la incertidumbre respecto al estado de salud de Marchesín y las distintas ausencias, América se prepara para enfrentar al Toluca el próximo sábado en el Estadio Azteca, correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2018.Las Águilas se ubican en el liderato de la clasificación con 28 puntos, por lo que, en caso de conseguir un empate ante los Diablos, estarían erradicando cualquier sorpresa y se confirmarían de una vez por todas en la Liguilla del futbol mexicano.