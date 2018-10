'Mickey' Román, muy seguro en el cuadrilátero

Ciudad Juárez- Basado en su experiencia sobre el cuadrilátero, en la fuerte preparación que ha tenido y en conocer los defectos que tiene su rival Miguel Berchelt, el boxeador juarense Miguel ‘Mickey’ Román manifestó su confianza en salir con la mano en alto y ganar el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo este sábado en el Don Haskins Center de El Paso.



Enterado de que Berchelt, actual poseedor del cinturón mundial, había dicho unos minutos antes que Román sería un escalón más en su carrera boxística, ‘Mickey’ respondió que él puede pensar lo mismo, aunque aceptó que el oriundo de Cancún es un buen campeón.



“Bueno pues está bien por él que piense eso, ya que creo que viene bien preparado, yo también pienso lo mismo, yo pienso que es un buen campeón, es el número uno, pero es un campeón número uno que tiene muchos defectos, trabajé mucho en eso para agarrarlo”.



-¿Cuáles son esos defectos?



“No te los puedo decir aquí ahorita, esos se los voy a mostrar el sábado y entre la gente que sabe de boxeo saben que tiene defectos siendo campeón mundial”.



-Berchelt dice que te va a noquear.



“Yo también puedo decir lo mismo, él se siente seguro, yo me siento seguro, como te digo vamos a demostrar quién es el mero bueno el sábado y es una pelea que todos quieren ver”.



-¿Tú lo vas a noquear?



“Eso es lo que yo quisiera, noquearlo, yo voy a salir a buscar mi pelea desde el primer round, en cuanto toque la campana yo salgo a buscar el nocaut, dicen que el nocaut llega solo pero la verdad yo lo busco, hay que buscarlo para que llegue más rápido”.



-¿Es la pelea de tu vida?



“Se puede decir que sí porque puede ser mi última oportunidad por el campeonato mundial, yo lo veo así, puede ser mi última oportunidad y por eso voy a aprovecharla para que de aquí en adelante vengan las buenas peleas”.



-¿En caso de una derrota pensarías en el retiro?



“Pues no, no pensaría en el retiro, pensaría las cosas y si pierdo, cómo pierdo también, eso es lo que quiero saber, mi equipo está muy contento con mi desempeño y estamos renovados”.



Román dijo que pelear al otro lado de su ciudad natal es un motivo extra, pues siempre que ha peleado en El Paso ha recibido el apoyo de la afición paseña, así como la de Juárez y de Las Cruces, Nuevo México. Pero a pesar de la cercanía, consideró que la afición estará dividida porque él es el campeón y la gente quiere también al campeón.



“Pues voy a hacer mi trabajo, es mi trabajo ganar y lo más motivante que me tiene a mí es ser el primer campeón de Ciudad Juárez y hacer historia”.



A tres días de la ceremonia de pesaje dijo que ha trabajado como nunca en el peso, se la pasa comiendo y está cerca de dar el peso con tres comidas y colación incluida, lo cual lo tiene muy sorprendido.