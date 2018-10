Di María renueva por dos años con PSG

París.- Angel Di María renovó por dos años su contrato con el Paris Saint-Germain y quedó ligado con el campeón francés hasta 2021.



La extensión fue anunciada el miércoles por el equipo que galopa en la cima de la liga. El extremo argentino de 30 años ha tenido un gran comienzo de la temporada: suma siete goles en 14 partidos en todas las competencias.



Un gol suyo la semana pasada rescató el empate 2-2 como local ante Napoli en la Liga de Campeones. También dio la asistencia para el tanto de Kylian Mbappé en la victoria 2-0 de visitante ante su clásico rival Marsella el domingo.



Di María anotó 21 goles la pasada temporada, pero varias veces fue relegado al banquillo por el ex técnico Unai Emery. Uno de esos casos se dio en la eliminatoria contra el Real Madrid por los octavos de final de la Champions en febrero.



El ex jugador del Real Madrid ahora es inamovible en el once titular del nuevo entrenador Thomas Tuchel. El PSG ha ganado sus primeros 11 partidos de la liga.



"He estado feliz los últimos tres años en París, donde tengo todo lo que necesito para jugar”, dijo Di María en un comunicado. “Día a día, me siento orgulloso y motivado de ser parte de un proyecto tan ambicioso, único en Europa. Junto a mis compañeros de equipo tenemos todavía muchos grandes objetivos por alcanzar y seguir ayudando a que el PSG crezca como club en el fútbol internacional”.



Di María suma 57 goles en 149 partidos desde que llegó al PSG hace tres años, luego de un decepcionante paso por el Manchester United de la Liga Premier inglesa.