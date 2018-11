Quiere el juarense 'Micky' Román cumplirle a su hermano asesinado

Ciudad Juárez.- Puede ser la última oportunidad para el juarense Miguel ‘Micky’ Román. Este sábado, el retador al título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo buscará la cima del cuadrilátero y arrebatarle la gloria a Miguel ‘Alacrán’ Berchelt.



Se ha hablado mucho de la inteligencia del campeón, sin embargo no tiene la fuerza de Takashi Miura, con quien ‘Micky’ tuvo una de sus últimas peleas.



El juarense de 33 años y con 19 años en el box profesional, está consiente que no podrá perder la razón. La estrategia será esta vez su mejor arma porque sabe lo que quiere: el campeonato mundial.



Pero, ¿quién es realmente este peleador implacable?, ¿cuál ha sido su carrera?, ¿cuáles son sus principales características?, ¿cómo ha sido su vida?



Más allá de lo profesional, Román tiene una promesa que cumplir y es por su familia.



En el 2005, vivió uno de sus momentos más difíciles de su vida. Su único hermano murió en sus brazos, tras ser herido de bala en un pleito de pandillas.



“Pronto salí en el carro para llevarlo al hospital, pensé que todo iba a estar bien, pero no fué así, murió en mis brazos cuando íbamos en camino; era mi único hermano y desde entonces prometí que algún día llegaría a ser campeón mundial, en honor a él”, dijo Román a NotiFight en 2016.