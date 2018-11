Caixinha explota contra reportero de MVS, tras título de Cruz Azul

Guadalupe, NL.- Aunque no pudo dirigir la final de la Copa MX, Pedro Caixinha bajó a la cancha para recibir su medalla de campeón. Y en medio de la celebración, el portugués explotó ante la solicitud de conocer sus impresiones tras la victoria 0-2 ante Monterrey.



Los hechos ocurrieron justo después de que el estratega de Cruz Azul acababa de festejar con un sector de los aficionados del equipo que se dieron cita en Monterrey. Fue entonces, cuando Luis Castillo, periodista del programa Reacción en Cadena del Canal 52 MVS, se le acercó para preguntarle si estaba feliz por el logro obtenido.



Caixinha aseguró que no podía hablar al haber cumplido su tercer juego de suspensión en el torneo de copa, y comenzó a subir su tono.



Aquí conversación completa:







Reportero: Pedro... ¿Feliz? ¿Feliz?



Pedro Caixinha: Yo no puedo hablar



R: Bien valdría una multa después de la alegría que le diste a esta afición



PC: Mira, tengo principios y coherencia, y pido que me respeten



R: Te estoy respetando...



PC: Entonces déjame mi espacio, yo no puedo hablar...



R: Te estoy preguntando...



PC: Ya te respondí desde un inicio, ¿quieres que me enoje contigo o qué? Déjame, déjame. No puedo hablar.