Calienta 'Mickey' Román pelea con 'Alacrán' Berchelt

A unos días de retar a Miguel Berchelt por el título super pluma del Consejo Mundial de Boxeo, el juarense Miguel ‘Mickey’ Román que él encendió la mecha en el pleito que ambos han sostenido en redes sociales, pero al mismo tiempo consideró que el quintanarroense ha hablado de más por lo que pide que se lo demuestre este sábado arriba del ring si es que está tan seguro de ganar.



‘El Mickey’ buscará este sábado convertirse en el primer juarense en ganar un campeonato del mundo en el boxeo profesional cuando enfrente al ‘Alacrán’ Berchelt en el Don Haskins Center de UTEP.



‘Bueno, pues yo encendí la mecha, pero creo que él anda un poco hablando de más, creo que ya se está pasando, quiero que me lo demuestre arriba del ring este 3 de noviembre si está seguro de ganarme, yo también estoy seguro, es una pelea que el ganador va a ser el público’, declaró Román.



Agregó que es una pelea que toda la gente quiere ver, tanto sus seguidores como los del campeón, ‘y tal es así, que se están peleando en las redes sociales, o sea, una pelea que la gente la quería ver, es una pelea que yo me gané, es una pelea que él tiene que hacer conmigo.’



El propio ‘Mickey’, de 32 años de edad, reconoce que esta puede ser su última oportunidad de convertirse en campeón del mundo, por eso la preparación para este pleito en específico fue más que especial.



‘Bueno, tomé un poco más de seriedad, tuve dos meses de campamento en Los Angeles con Jaime Quintana, creo que estuve entrenando con excelentes sparrings, no me pude quedar en México porque la verdad no tenemos bastantes sparring como es en Estados Unidos y pues vengo muy contento y motivado, ya que hice una muy buena preparación y es lo que me respalda.’



Román también aceptó que existe una fuerte rivalidad con Berchelt, pero aclaró que es meramente deportiva.



‘Creo que es algo deportivamente, ya que se acaba la pelea y no sé qué va a pasar, pero lo que yo quiero es demostrar que voy a ser campeón y vengo a hacer una gran pelea y sobre todo cuando peleamos dos mexicanos, pues imagínate, damos lo mejor de nosotros y se convierte en una guerra.



‘Va a ser una guerra, pero una guerra muy a mi favor, si Dios quiere voy combinar mi experiencia con una gran preparación que hicimos y eso es lo que me tiene seguro de llegar al cien por ciento este sábado.’



Finalmente dijo que le va a demostrar a la afición que va a dar todo de él sobre el cuadrilátero en busca de la victoria que lo convierta en campeón del mundo.



‘Yo les voy a demostrar todo de mí, todo lo que vengo haciendo atrás, voy a demostrar que quiero ganar, voy a poner todo mi corazón, todo lo que esté en mí, como todo buen mexicano yo me muero en la raya.’