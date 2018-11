Chivas está para liguilla o tendrá deuda: Josecarlos Van Rankin

Conscientes de que el Torneo Apertura 2018 no ha sido el mejor, en el club Guadalajara consideraron que están para la liguilla, lo que deberán mostrar en las últimas tres jornadas o tendrán una gran deuda con su afición.



Así lo consideró Josecarlos Van Rankin, quien espera que este viernes, ante Puebla, consigan un triunfo que les permita mantener la ilusión de acceder a la fiesta grande, además de mostrar la unión que existe al interior del equipo.



"Chivas debe de estar para liguilla, en caso de no conseguirlo claro que es una deuda muy grande con la afición porque tenemos el plantel y se ha hecho el trabajo para conseguirlo, además por el club que es, nosotros mismos nos exigimos al máximo en el día a día", dijo.



El jugador agregó que así como ellos se exigen también la afición lo hace, "así ha sido y será para poder sacar los resultados en los tres partidos que nos quedan".



De cara a su partido de la jornada 15 en el estadio Cuauhtémoc, reconoció que los resultados no han estado de su lado, algo que no entiende porque el funcionamiento del "Rebaño Sagrado" ha sido bueno.



"Sabemos que los resultados no nos han acompañado y es difícil porque en muchos casos el funcionamiento del equipo ha sido muy bueno, pero tenemos que seguir con el esfuerzo igual", expresó.



Consideró que la unión de equipo que tienen no se encuentra en cualquier lado y eso será vital para salir adelante, "la exigencia del club y de mis compañeros ha sido clave para el trabajo día a día y tenemos que continuar por ese camino".