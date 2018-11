Daniel Ricciardo estará en las últimas fechas de la Fórmula Uno

Ciudad de México.- Daniel Ricciardo tuvo tiempo para reflexionar y aseguró que estará en las últimas dos fechas de la campaña de Fórmula Uno (F-1).



El australiano sufrió su octava retirada de la temporada en el Gran Premio de México. Después de abandonar la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, el piloto de Red Bull dijo que su monoplaza estaba maldito y que no veía punto en correr el resto de las carreras.



"He tenido tiempo para reflexionar y puedo decirle que estaré en las últimos Grandes Premios del año [Brasil y Abu Dabhi]", comentó Ricciardo en un video publicado en redes sociales.



El volante acumula ocho retiros en el año, la mayor cantidad en la máxima categoría de F1, las más recientes en Estados Unidos y México de manera consecutiva.



En la capital de nuestro país arrancó desde la pole position, pero su auto no aguantó las 71 vueltas en el circuito tricolor.



"La temporada ha sido de muchos altibajos, más bajos que altos", continuó el australiano. "Pero se lo debo todo a mí mismo y a los que han trabajado conmigo".



Ricciardo marcha sexto en el campeonato mundial, con 146 puntos. A partir de la próxima temporada correrá con Renault.