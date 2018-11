Muere en medio del misterio Mandy Blank, la reina del fitness

Ciudad de México.- Creadora de la la imagen y fortaleza de varios cuerpos a nivel internacional, modelo, entrenadora de estrellas como Mikey Rourke y, más recientemente, Instagram socialite, Amanda, Mandy Blank, de 42 años, fue una de las personalidades más reconocidas en su campo.



Según el portal estadunidense Tmz Sports, su cuerpo sin vida fue encontrado por el personal de servicio en una bañera de su casa. Según los primeros rumores, no hay signos de intervención por parte de terceros ni la presencia de drogas y/o alcohol, por lo que el caso permanece en el misterio.





Leyenda del culturismo, Blank fue la atleta más joven en ganar el Campeonato Mundial IFBB (19 años, en 1999). A lo largo de su carrera fue entrenadora de varias celebridades y deportistas, entre ellos Mikey Rourke, Alex Rodriguez, Rohan Marley y la estrella de "Orange is the new black", Natasha Lyonne.