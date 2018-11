A más dos años, Alexa Moreno calla a sus detractores

Ciudad de México- Hace más de dos años, las críticas envolvieron a Alexa Moreno en su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero no fue por su resultado sino porque no encajaba para algunas personas en el “perfil” de la gimnasta.Fueron momentos difíciles para la oriunda de Mexicali, Baja California, en el día de su cumpleaños, que prefirió soportar las críticas y enfocarse a darle la vuelta a la página para realizar una ardua preparación para las competencias venideras.En Río 2016 participó en las pruebas de salto, barras asimétricas, viga y suelo, logrando un digno lugar de la clasificación general. Pero eso no pudo satisfacer a los “exigentes” aficionados, sino que muchos la voltearon a ver por su estado físico. Memes, ofensas, no paraban. Dejaron a un lado que había dado todo para representar a un país entero.“SÍ ME DOLIÓ”Después de su participación en Brasil, Alexa admitió que sí sintió tristeza y le dolieron los comentarios que vertieron sobre ella.Me sentí triste, sí me dolió. No soy un robot que no siente”, declaró a la BBC.Segura de sí misma, prefirió no hacer caso “ya que nosotros hacemos nuestro mejor papel y mejor esfuerzo y hay que estar satisfechos con lo que estamos haciendo”.PARTICIPA EN CAMPAÑA PUBLICITARIATras el agrio momento, Alexa Moreno participó en 2017 en una campaña publicitaria para levantar redes de empoderamiento femenino. Con ello, trataba de inspirar a las mujeres a seguir sus sueños a pesar de las críticas que surjan.EL DÍA EN QUE SILENCIÓ A LOS “JUECES DE BELLEZA”En pleno Día de Muertos, Alexa Moreno enterró a sus “fantasmas” al convertirse en la primera mujer gimnasta en lograr una medalla en un Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística Femenil. Logró la presea de bronce en salto, al quedar sólo por debajo de la estadunidense Simone Biles, que ayer hizo historia, y la canadiense Shallon Olsen.Ahora, le llueven felicitaciones.“Felicidades hermosa”, “La mejor de las vibras”, “Felicidades campeona”, “Con la piel chinita. Eres una gran inspiración para [email protected] niñ@s”, “Ahora ve por más”, “Orgullo de que seas mexicana”, inundan los comentarios en redes sociales.