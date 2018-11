La Copa es insuficiente sin La Liga: Caixinha

Ciudad de México- Pedro Caixinha aseguró que todo equipo grande tiene que salir a ganar cada partido que juegue, no se logrará siempre, pero debe ser siempre la mentalidad. Los cementeros ya no tienen distracciones, la mirada está fijada en triunfar en diciembre.



A La Máquina le restan tres partidos por disputar en el Apertura 2018, el primero es mañana, ante Pumas, rival que puede superarlos en la tabla en caso de una derrota.



El entrenador aseguró que el objetivo de los cementeros es conquistar el doblete —Liga y Copa— porque la intención es hacer de Cruz Azul el equipo más exitoso del futbol mexicano. Caixinha lamentó que al certamen copero no se le dé la seriedad que se merece.



A partir de mañana domingo, en el estadio Olímpico Universitario, La Máquina buscará aumentar su cosecha de puntos, para terminar en lo más alto posible de la tabla.



"Todavía tenemos mucho por dar. Hay que jugar los tres partidos que restan como si fueran finales, porque queremos terminar como líderes", dijo el europeo. "Mañana vamos a salir con los mejores once jugadores que tengamos disponibles. Ya estamos en la mitad del recorrido, hay que seguir con humildad y con una mentalidad ganadora".



La única baja cementera para el encuentro ante Pumas es Milton Caraglio. La alineación del portugués estaría conformada por Jesús Corona, en el arco; José Madueña, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez y Adrián Aldrete, en la defensa; en el medio campo, Iván Marcone y Rafael Baca; Elías Hernández y Édgar Méndez, a los costados; Roberto Alvarado de enlace, y Martín Cauteruccio en la punta.