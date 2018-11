Khachanov vence a Djokovic al coronarse en Masters de París

París— El ruso Karen Khachanov sorprendió a un aparentemente agotado Novak Djokovic al vencerlo el domingo 7-5, 6-4 y coronarse en el Masters de París, impidiendo de paso que el serbio igualara el histórico récord de Rafael Nadal con 33 títulos de Masters.



Djokovic, que posee la marca del torneo bajo techo con cuatro títulos, parecía jugar sin energía tras haber sostenido un épico choque de tres horas en las semifinales ante Roger Federer el sábado.



"Karen jugó en verdad bien y mereció el triunfo", señaló Djokovic, que descartó haber llegado a la final con una fatiga emocional y mental tras un choque intenso con Federer. "Todo el reconocimiento va para él".



Si bien el serbio logró quebrar el servicio de Khachanov en el cuarto game para irse arriba 3-1 y luego aventajar 30-0 en su propio servicio, el ruso proveniente de la clasificación le rompió servicios consecutivos y tomó el control del encuentro en la Arena Bercy.



"Cometí un par de errores no forzados y en general tuve un mal partido", agregó Djokovic. "Desafortunadamente, no tuve ese pequeño extra necesario".



Khachanov rompió para tomar la delantera 6-5 al conectar un potente disparo de fondo que Djokovic sólo pudo responder con un tiro a la red. El ruso de 22 años se llevó el primer set con un gran primer servicio al que su rival no pudo dar respuesta, estirando su raqueta en vano.



Djokovic batalló ante los brutales reveses con dos manos que Khachanov mandaba desde la línea de fondo, que con frecuencia caían cerca de sus tobillos, y perdió nuevamente un servicio para caer en desventaja de 1-2 en el segundo set. Se vio obligado a salir de otras tres situaciones de break point en el séptimo game para poder mantenerse abajo 3-4.



Y una vez que ambos retuvieron sus respectivos servicios, Khachanov mantuvo el temple _pese a que disputaba su primer final de un Masters_ y definió el encuentro.



Djokovic regresará al primer lugar del ranking por primera vez en dos años el lunes, pero con la decepción de no haber conseguido el 73er título de su carrera, tras haber salido avante ante un aguerrido Federer el sábado.



"Por supuesto que me siento satisfecho y mañana seré el número uno. ¿Qué más puedo pedir? Es decir, gané más de 20 partidos seguidos y los últimos cinco meses han sido asombrosos", aseveró el serbio de 31 años "Me dirijo hacia el cierre de temporada sintiéndome bien respecto a mi nivel de juego".



Khachanov, 18vo del mundo, agregó este trofeo al que alzó en la Copa Kremlin de Moscú el mes pasado para sumar tres títulos en el presente año y cuatro en total.



El ruso ha ganado las únicas cuatro finales que ha disputado.