"¡Que te jodan!": entrenador Muguruza se harta de su actitud y abandona la cancha

La tenista Garbiñe Muguruza, que actualmente ocupa el puesto 17 en el 'ranking' WTA, definitivamente no tuvo su mejor día en el torneo Elite Trophy de Zhuhai (China). La hispano-venezolana enfrentó a la china Qiang Wang (número 22 del 'ranking' WTA) en semifinales de ese Masters B del tenis femenino, siendo la favorita del duelo. Sin embargo, desde el 2-1 a su favor en el primer set, Muguruza perdió 11 juegos seguidos y cayó 6-2, 6-0 ante la tenista china.



En uno de los descansos, el entrenador de la española, Sam Sumyk, bajó a la cancha para calmarla y alentarla. Este buen intento por parte del técnico, sin embargo, terminó de la peor manera posible.



"Siempre estás enfadada, no tiene sentido hablar con alguien que está enfadado", afirmó Sumyuk ante el aparente disgusto de su pupila. "No estoy enfadada", contestó Murguza, descontenta.



"Hay una regla aquí, yo no hablo con personas que están enfadadas. Estoy intentando ayudarte", continuó el entrenador.



"Vale, pues ayúdame, ¿qué tengo que hacer?", le preguntó la tenista.



Entonces, Sumyk ya no pudo aguantar la actitud de la tenista y le espetó un "que te jodan", antes de abandonar la pista.