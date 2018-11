Nadal anuncia fin de su temporada por lesión

Londres.- Rafael Nadal anunció el lunes que no participará en la Copa Masters, último torneo de la temporada, debido a una lesión abdominal.



“Desafortunadamente tuve el problema del abdominal en Paris la semana pasada y, además, tengo un cuerpo libre en la articulación del tobillo que tiene que ser removido en quirófano hoy”, lamentó el español al hacer el anuncio el lunes a través de Twitter. “Dado que el problema en el músculo abdominal me impide también jugar en Londres, aprovechamos el momento para remover el cuerpo libre y evitar futuros problemas”.



El español termina 2018 con un récord de 45-4 y cinco títulos, entre ellos su 17mo trofeo de Grand Slam en el Abierto de Francia en junio. El lunes, perdió la cima del ranking de la ATP ante el serbio Novak Djokovic.



Nadal no ha pisado las canchas desde el reciente US Open a inicios de septiembre, cuando perdió los primeros dos sets ante el argentino Juan Martín Del Potro antes de abandonar. Decidió saltarse la gira asiática para recuperarse, perdiéndose torneos en Beijing y Shanghái.



El mallorquín de 32 años se retiró también del Masters de París a finales de octubre, poco antes de hacer su debut en la segunda ronda, debido a un dolor abdominal.



Nadal iba a reaparecer en el circuito tras la lesión en la rodilla derecha, pero acató una recomendación de los médicos, que consideraron arriesgado que saliera a jugar contra su compatriota español Fernando Verdasco con el problema abdominal.



“Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere”, destacó el campeón de 17 torneos de Grand Slam en su mensaje por Twitter el lunes. “De esta manera espero estar en plenas condiciones para la próxima temporada. Gracias a todos por el apoyo”.



La Copa Masters, el torneo que cierra la temporada de la ATP, será disputada a partir de la próxima semana entre los mejores ocho tenistas del ranking para hombres.