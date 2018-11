Si Tigres clasifica, es candidato, asegura 'Tuca'

Primero tenemos que calificar, no puedo empezar a 'cacaraquear' cosas que no me gustan. En estos dos partidos tenemos que cosechar la mayor parte de puntos para poder clasificar. Si lo logramos, seremos candidatos como los otros siete. Sabemos cuántas veces ha ganado el número ocho. Ya calificado no podemos descartar a Tigres", declaró.





Es una cosa que ya sabíamos que iba a suceder y a los equipos como nosotros que no logramos sacar los puntos necesarios para estar más tranquilos, a lo mejor sí nos puede afectar algo. El problema no es la fecha FIFA sino que nosotros dejamos escapar puntos hasta ahorita”, comentó.





Los jugadores que tengan que ir de Tigres van a tener que ir, y yo voy a cederlos, no tengo ningún problema porque es a beneficio de la Selección", concluyó.





Sin el boleto a la Liguilla asegurado, Ricardo Ferretti comentó en rueda de prensa que no se va a empezar a hablar de más, pues el conjunto felino aún tiene en suspenso el boleto a 'la fiesta grande' y todavía quedan dos partidos.Para 'El Tuca', no representa ningún problema la Fecha FIFA en la cuestión de la obtención de un puesto en la Liguilla, pues es algo que ya estaba en el calendario y señaló que él en conjunto con el equipo son responsables de no tener asegurada la clasificación.Por último, respecto a la Fecha FIFA, Ferretti no tiene problema alguno con ceder jugadores a la Selección, a pesar de la necesidad de tenerlos a punto físicamente para el final del torneo.