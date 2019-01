Luck lidera ataque de Colts al eliminar a Texans en playoffs

Andrew Luck lanzó para 222 yardas y dos touchdowns y los Colts de Indianápolis tomaron una amplia ventaja en la primera mitad para derrotar el sábado 21-7 a los Texans de Houston en partido de wild cards al arranque de los playoffs de la NFL.Luck ofreció todo un espectáculo en su ciudad natal al lanzar para 191 yardas y dos anotaciones antes del medio tiempo para ayudar a los Colts (11-6) a irse al frente 21-0.El running back Marlon Mack aportó 148 yardas y un touchdown para la causa de Indianápolis, que con el triunfo sigue adelante para enfrentar a los favoritos Chiefs de Kansas City en la ronda divisional el próximo fin de semana."Sabemos que contamos con un quarterback de elite y podemos lanzar para 400 (yardas) y ganar cuando tenemos que hacerlo", sostuvo el coach de los Colts, Frank Reich. "Pero el margen de error en playoffs cuando uno trata de hacerlo de esa manera es muy pequeño. Cuando uno puede ganar partidos de esta forma _corriendo con el balón y manteniéndolo_ es lo mejor".Houston (11-6), que se recuperó de un inicio de temporada de 0-3 para coronarse en el Sur de la Conferencia Americana, concedió demasiadas jugadas importantes y no pudo funcionar efectivamente a la ofensiva en la primera mitad para caer en una profunda zanja de la que no logró salir.Deshaun Watson, que en la temporada regular fue el quarterback de la NFL más capturado con 62 veces, sufrió tres capturas más y fue golpeado en ocho ocasiones en un decepcionante debut en la postemporada. Terminó con 235 yardas aéreas con un touchdown y una intercepción."Fue simplemente falta de ejecución de nuestra parte", lamentó Watson. "No hicimos las jugadas. Yo no hice las jugadas. La comunicación no fue la mejor. A uno solo le queda darle el crédito a los Colts".Los Colts, que cayeron a un récord de 1-5 tras sus primeros seis juegos de la campaña, continuaron con su impresionante racha al sumar su quinta victoria en fila y su 10ma en los últimos 11 partidos. La del sábado fue su primera actuación de playoffs desde la derrota sufrida en el encuentro por el campeonato de la Americana en Nueva Inglaterra en 2014.El triunfo sobre Texans marca otro gran desempeño en una espléndida campaña de Luck, que creció en un suburbio de Houston. Lanzó para 4.593 yardas y 39 touchdowns en la temporada regular después de perderse todo el 2017 con una lesión de hombro.Los Texans no se hicieron presentes en el marcador hasta que el novato Keke Coutee atrapó un pase de touchdown de seis yardas para coronar una serie ofensiva de 16 jugadas y 89 yardas que incluyó una conversión de cuarta oportunidad. La anotación acortó distancia a 21-7 con cerca de 11 minutos de juego restantes.Houston encabezó la NFK en remontadas esta temporada, pero su intento de venir de abajo fracasó en su siguiente serie ofensiva cuando un pase de Watson en cuarta y 10 en la yarda 24 de territorio de los Colts quedó corto a aproximadamente cuatro minutos del final.