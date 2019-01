Los Bears buscan derrotar a los campeones defensores Eagles

Lake Forest, Illinois.- No mucho tiempo después de que fue contratado, Matt Nagy vio el Super Bowl con su esposa en un bar cercano a la instalación donde entrenan los Bears de Chicago. Su buen amigo Doug Pederson guiaba a los Eagles de Filadelfia a su primer campeonato de Super Bowl.



El lugar estaba casi vacío. Incluso tuvo que pedir que pusieran el juego en un televisor.



“Fue increíble”, recordó.



Nagy espera que las cosas no salgan tan bien para su amigo cuando los campeones de la División Norte de la Conferencia Nacional, los Bears, reciban a los Eagles el domingo en el duelo de wild card.



Chicago (12-4) está en los playoffs por primera vez desde que el equipo de 2010 se llevó la división, teniendo una gran actuación durante la primera temporada de Nagy y luego de cuatro temporadas seguidas en el último sitio. Los Bears cerraron la temporada con una foja de 9-1 y los Eagles (9-7) han ganado cinco de seis encuentros.



El quarterback de Chicago Mitchell Trubisky tendrá su primera participación en un juego de postemporada.



En tanto, el quarterback de los Eagles Nick Foles, quien fue el Jugador Más Valioso del año pasado, tratará de dar otra actuación destacada mientras reemplaza a Carson Wentz. Tiene una foja de 6-0 en situaciones de ese tipo en las últimas dos temporadas.



Foles tuvo una actuación particularmente buena en los últimos tres juegos en los que Wentz estuvo en la banca por una lesión en la espalda. Empató el récord de la liga de Philip Rivers la semana pasada con su victoria sobre Washington al completar 25 pases consecutivos. Iniciará este encuentro luego de terminar el duelo contra los Redskins con una lesión en el pecho.



Alshon Jeffery jugará en Chicago por primera vez desde que el receiver estelar dejó a los Bears tras cinco temporadas para firmar con Filadelfia en 2017. Trey Burton de Chicago tratará de derrotar a los Eagles en esta ocasión luego de lanzar un pase de touchdown a Foles en una jugada de engaño, llamada “Philly Special”, en la victoria del equipo en el Super Bowl contra los Patriots de Nueva Inglaterra.



También estarán los hermanos Long; el guard de Chicago, Kyle, y el defensive end de Filadelfia, Chris.



Además, habrá dos entrenadores en equipos opuestos que tienen un fuerte vínculo que se formó cuando trabajaron bajo el mando de Andy Reid en Filadelfia y Kansas City.



“Le dije en la reunión de dueños durante la temporada baja que había ganado bien ese Super Bowl. Estoy tratando de seguir su ejemplo aquí”, comentó Nagy. “Probablemente no quiere escuchar eso ahora, pero quiero seguir por ese camino. Tengo mucho respeto por él”.



El sentimiento es mutuo.



“De inmediato sabíamos que iba a llegar lejos”, señaló Pederson.