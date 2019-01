Lejos de volver Love con Cavs

Cleveland— El ala pivote Kevin Love, de los Cavaliers de Cleveland, aseveró el lunes que sigue estando a semanas de volver a las canchas mientras se recupera de una cirugía de pie izquierdo.



Love jugó tan solo en cuatro partidos antes de ser sometido a una cirugía el 2 de noviembre a fin de quitar presión alrededor del dedo gordo del pie. Recientemente recibió la autorización médica para empezar algunas “actividades seleccionadas de básquetbol”, pero Love detalló el lunes que no está listo para correr con ese pie, que se lesionó en el primer juego de Cleveland de la pretemporada.



Love, de 30 años, indicó que le ha resultado difícil ver a sus compañeros batallar, Cleveland posee el peor récord de la NBA y ha perdido sus últimos nueve juegos, pero nunca consideró no volver para la presente campaña.



Love firmó una extensión de contrato de 120 millones de dólares por cuatro años en julio. El jugador cree que su nombre será mencionado en las negociaciones de canjes antes de la fecha límite de transferencias, tal como sucede cada año.



“Me encantaría seguir aquí. Me gustaría jugar aquí”, sostuvo.