Buscaría Madrid otro DT

Madrid, España— Santiago Solari no está convenciendo como entrenador del Real Madrid y es muy probable que su contrato, que vence en 2021, tenga los días contados.



En España aseguran que el presidente merengue Florentino Pérez ya está contemplando relevos y en su cartera hay al menos cinco alternativas.



Massimiliano Allegri, actual entrenador de la Juventus, encabezaría la lista de nuevo, según publica el diario Sport.



Mauricio Pochettino, director técnico del Tottenham, vuelve a sonar, pero el presidente de los Spurs es el principal obstáculo.



José Mourinho, actualmente sin equipo, siempre es una opción pese a que fue destituido hace 5 años por los pocos logros obtenidos.



Antonio Conte ya fue opción, pero él había dicho que prefería esperar a junio para tomar las riendas de algún club.



Jürgen Klopp está en el radar, aunque quizá no sería algo inmediato, pues está en una privilegiada posición con el Liverpool en la Liga Premier.



El Real Madrid está preocupando de más a sus altos mandos y no se descarta que pronto haya noticias si las cosas empeoran.