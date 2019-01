Entrenará Freddie Kitchens a los Cafés

Cleveland— Los Cafés de Cleveland no tuvieron que ir muy lejos para encontrar a su nuevo entrenador: Freddie Kitchens ya estaba en casa.



Kitchens, de 44 años, que tuvo ocho semanas deslumbrantes como coordinador ofensivo interino de los Cafés, está finalizando un contrato para convertirse en el noveno entrenador de Cleveland tras el resurgimiento del equipo en 1999, dijo una persona enterada de la decisión a The Associated Press.



La fuente solicitó el anonimato porque el equipo no había anunciado la inminente contratación. La cadena ESPN fue la primera en anunciar la decisión.



Por otra parte, Greg Williams, que terminó esta campaña con foja de 5-3 como entrenador y coordinador defensivo interino de Cleveland, ha salido del equipo, según la fuente. Williams había sido el primer candidato entrevistado para la vacante de entrenador.



Kitchens no tiene experiencia como entrenador principal pero su trabajo con la ofensiva de Cleveland, en forma notable con el quarterback Baker Mayfield, en la segunda mitad de la campaña lo puso por arriba de los otros seis candidatos entrevistados por los Cafés, que buscan al entrenador correcto después de una campaña en la que tuvieron una sorprendente e increíble recuperación.



Bajo la dirección de Kitchens, Mayfield, quien fue el primer seleccionado en el draft del año pasado, lanzó 19 de sus 27 pases para anotación (una marca de novato en la NFL) poniendo fin a cualquier duda de que pudiera ser el codiciado quarterback que no podían encontrar los Cafés durante décadas.



Kitchens y Mayfield forjaron una fuerte relación durante su trabajo y los dueños de los Cafés, Dee y Jimmy Haslam, junto con el gerente general John Dorsey, confían en que la dupla lleve a los Cafés a nuevas alturas.



El ascenso de Kitchens ha sido espectacular. Comenzó la campaña como entrenador de los running backs del equipo y asumió la coordinación ofensiva de los Cafés tras el despido de su predecesor Todd Haley.



Haley fue echado del conjunto una hora después del despido del entrenador Hue Jackson el 29 de octubre. Kitchens mostró muy pronto que tenía madera de entrenador.



Kitchens es el cuarto entrenador contratado por los Haslam desde que adquirieron el equipo en 2012.