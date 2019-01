Esperan a Nico Castillo en el América

Ciudad de México.- El andino Nico Castillo estaría a un paso de firmar como refuerzo de lujo con las Águilas del Piojo Miguel Herrera



El delantero chileno Nicolás Castillo es buscado por las Águilas del América y todo podría indicar que el exjugador de los Pumas firmaría contrato para militar con el once de Coapa.



La tarde de ayer, y tras varias negociaciones, los azulcremas habrían convencido al futbolista para fichar con ellos para el torneo Clausura 2019, en el que el actual campeón debutará el viernes contra el Atlas.



El cuadro de Coapa tuvo que hacer un esfuerzo importante en lo económico para mejorar su oferta inicial, tanto en el valor de la carta como en el salario del andino, quien, ante las pocas oportunidades de juego con su actual equipo, en conjunto con las nulas ofertas de otros equipos en Europa y la cercanía de la Copa América, cambió de parecer, ya que de inicio no tenía intención de regresar a jugar a México, pero ahora se ha convencido de que la idea no es mala.



Sin embargo, el portal Mediotiempo informó por la noche que el delantero andino se quedaría en el Benfica. Hoy podría confirmarse cualquiera de las dos versiones.