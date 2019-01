Herrera sigue contando con Lainez

Ciudad de México.- El técnico Miguel Herrera aseguró que sigue contando con Diego Lainez, a pesar del interés que ha surgido de varios equipos por hacerse de los servicios del jugador mexicano.



“Son opciones. Hasta el día de hoy no me han comunicado nada. Sigo contando con Lainez y hasta que no haya algo más, seguiré contando con él”, mencionó.



El juvenil entrenó este miércoles al parejo de sus compañeros.



El estratega azulcrema afirmó que han tocado la puerta de tres o cuatro lugares para reforzar a las Águilas.



"Todas las opciones que tenemos en la cabeza son buenas. No podemos manejar una, si esa opción no se logra, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Hemos tocado la puerta de tres-cuatro lugares", dijo.



Este día, se dio a conocer que Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente Deportivo del Real Betis, viajó a nuestro país para lanzar oferta al cuadro azulcrema.



En pasados días, Ajax también ha mostrado interés por el jugador.