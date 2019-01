Gurley y Elliott, de poder a poder

Todd Gurley da seguimiento a los running backs cuando ve los partidos de la NFL. Sería irresistible para él presenciar como aficionado el duelo en postemporada entre los que indiscutiblemente son los dos mejores corredores de balón en la NFL.







Sin embargo, Gurley no podrá ver el partido entre los Carneros de Los Ángeles y los Vaqueros de Dallas. Estará en el Coliseum el sábado en la noche con su rival Ezekiel Elliott, en lo que será un atractivo enfrentamiento entre jugadores cuya actuación podría ser relevante para definir al equipo que avance al campeonato de la NFC.







"Nosotros no somos lo importante", declaró Gurley el miércoles en la noche. "Es un juego de equipo. Por supuesto, tenemos que generar expectación, Zeke contra Gurley, pero será un buen partido. Él es un gran running back, y supongo que yo no soy muy malo".







Los elogios son mutuos entre ambos running backs. Los Vaqueros (11-6) visitarán a los Carneros (13-3). Gurley y Elliott son amigos conscientes de que tienen un estilo notablemente similar de juego, lo que agrega una pizca extra de suspenso a un duelo de por sí emocionante.







"Él es un runninback grande y rápido", dijo Elliot en referencia a Gurley. "Puede correr por dentro, por afuera. Pasarlo a uno corriendo, saltando o dándole la vuelta, hacer que uno falle. Es una gran pieza en el backfield. Es un jugador con un juego completo y no tiene ningún punto débil".







Sin duda, ningún running back en la liga ejemplifica la actual combinación ideal de potencia, velocidad y versatilidad mejor que Gurley o Elliott, quienes se han establecidos como los destructores de las defensas con los equipos que tienen las dos mejores líneas ofensivas de la liga.







Gurley y Elliott son peligrosos como corredores con el balón y como receptores de pases. Son las piezas centrales de las ofensivas de sus equipos: Eliott es líder de la NFL con 381 touches y Gurley cuarto con 315 después de perderse los últimos dos partidos de los Rams debido a una lesión en la rodilla que parece sanar bien.







Aunque han jugado en conjunto solo siete campañas en la NFL, los galardones obtenidos respaldan su eficacia. Elliott obtuvo el mes pasado por segunda ocasión el título de acarreos y Gurley encabeza la liga en anotaciones y terminó tercero esta campaña en acarreos después de ganar la temporada anterior el premio del Jugador Ofensivo del año de la NFL.