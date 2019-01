Salen a la venta primeros boletos para la Copa América

Río de Janeiro.— Los primeros 228 mil boletos para los partidos de la Copa América de este año en Brasil salen a la venta el jueves. Tienen un costo de entre 60 y 890 reales brasileños (entre 16 y 240 dólares).



En la Copa América se disputarán 26 encuentros en cinco ciudades del 14 de junio hasta la final del 7 de julio.



Brasil, Argentina y Uruguay encabezarán serán las cabezas de serie de los tres grupos que incluirán al campeón Chile, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela, así como los invitados Catar y Japón.



Brasil jugará el partido inaugural en el estadio Morumbi de Sao Paulo. Su rival se conocerá después del sorteo del 24 de enero.



La final se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



El director de operaciones Agberto Guimaraes dijo el jueves que el comité organizador confía en una alta asistencia debido al antecedente de estadios llenos durante la Copa del Mundo de 2014 en Brasil.



Sin embargo, Guimaraes no descarta una lentitud en las ventas ante la crisis económica que asuela a Brasil desde 2015.



“Tenemos un gran producto en nuestras manos, tenemos grandes equipos en esta competición, participarán algunos de los mejores jugadores en el mundo”, señaló Guimaraes. “Si no ocurre así, tendremos que ser muy creativos para vender los boletos y llenar los estadios”.



Thiago Jannuzzi, gerente de competición del comité organizador de la Copa América, considera que vendrán los extranjeros que no asistieron a la Copa del Mundo de 2014.



“Perú tuvo un gran número de aficionados en Rusia. Y han mostrado gran interés de venir también. Será lo mismo con países que no han estado en una Copa del Mundo porque tendrán la oportunidad de estar en un país que tiene estadios modernos en los que se disputaron partidos de la Copa del Mundo en fecha reciente y puede armar una fiesta futbolística de gran calidad”, dijo Januzzi.



Los organizadores dijeron que no se destinarán recursos públicos a la preparación del torneo.