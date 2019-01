Todos contra Brady

El coordinador defensivo de los Cargadores, Gus Bradley, podría ser la persona con más presión antes del duelo divisional de la AFC del domingo en Nueva Inglaterra.



El plan de juego de Bradley de utilizar a siete jugadores de perímetro para neutralizar al quarterback de Baltimore Lamar Jackson resultó en un triunfo 23-17. Su desafío de esta semana es encontrar la estrategia adecuada para contener al pasador de los Patriotas y cinco veces campeón del Súper Tazón, Tom Brady.



Bradley no revelará sus planes sobre utilizar siete defensive backs por segunda semana consecutiva, y dijo que cada rival es distinto.



"Aprendí de Larry Coyer cuando estaba en Tampa de la importancia de colocar al personal", dijo Bradley el jueves. "Cada semana hablábamos de eso. Creo que para ese juego, fue más una decisión que tomamos para ese juego y cada semana es diferente".



Brady dijo el miércoles en una conferencia telefónica que el hecho de que los Cargadores utilizaran siete jugadores de perímetro en 58 de las 59 jugadas del domingo pasado lo sorprendió y que podría complicarles varios enfrentamientos si decidieran utilizar ese esquema nuevamente este fin de semana.



"Es algo único. Juegan fuerte contra la carrera, pero también tienen velocidad para defender el pase", comentó Brady. "Llegan rápido al balón. El quarterback siempre está bajo presión de la línea. La secundaria sabe que no puedes quedarte mucho tiempo con el balón y se adelantan a las rutas".



En el juego de la semana ocho de la temporada pasada (un triunfo de los Patriotas 21-13), los Cargadores utilizaron seis jugadores de perímetro en 53 de 82 jugadas. Brady pasó para 333 yardas y un touchdown, pero lo que más recuerda de ese juego es que Nueva Inglaterra hizo cuatro viajes a la zona roja y solo consiguió un touchdown y tres goles de campo.



"Son buenos en todos los niveles. Utilizan muchos defensive backs en diferentes ocasiones y eso crea muchos problemas", comentó Brady. "Te retan de toda forma posible. Entre los entrenadores y el esquema, son una gran defensiva".



La filosofía de los Cargadores de presionar lo más posible seguirá intacta esta semana. Hicieron un gran trabajo la semana pasada ante Jackson, al registrar siete capturas a pesar de mandar a cinco jugadores o más en contra del quarterback tan solo en cuatro ocasiones en 59 jugadas.



Según Sportradar, los Cargadores enviaron blitzes en solo el 17,7% de sus jugadas, la tercera cantidad más baja de la liga. En el duelo del año pasado, lo hicieron en 10 ocasiones y capturaron a Brady tres veces.



El defensive end Joey Bosa tuvo 6,5 sacks en siete juegos desde que volvió de una lesión en el pie, mientras que Melvin Ingram tuvo dos capturas y recuperó un fumble en el duelo ante los Ravens.



"Nuestra línea defensiva debe presionarlo. No es muy móvil, pero se sabe mover en la bolsa para pasar", dijo el cornerback Desmond King. "Debemos presionarlo por el centro y jugar buena defensiva atrás".