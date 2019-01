Primer piloto parapléjico de motos abandona el Dakar

SUNDERLAND ARREBATA DE SOULTRAIT LA QUINTA ETAPA

El italiano Nicola Dutto, el primer piloto parapléjico en correr el Dakar en moto, se vio obligado a abandonar el rally al finalizar la cuarta etapa por no poder completar todo su recorrido y perder a uno de sus tres escoltas.Dutto se aventuró al rally con una moto modificada en la que una estructura tubular le mantenía erguido sobre la misma mientras que sus compañeros le seguían para auxiliarlo en cada punto complicado del recorrido.Los escoltas de Dutto eran los motociclistas españoles Pablo Toral, Julián Villarrubia y Víctor Rivera, pero este último no pudo terminar la cuarta etapa al rompérsele la moto.El recorrido de la cuarta jornada entre Arequipa y Moquegua, en Perú, era además al estilo "maratón" y no podía recibir ayuda de mecánicos para repararla.El británico Sam Sunderland (KTM) resultó el vencedor final de la quinta etapa del Dakar después de que los comisarios de la carrera le descontasen más de diez minutos que había perdido para ayudar al portugués Paulo Gonçalves (Honda), quien abandonó la carrera por culpa de un fuerte accidente.El cambio hecho por los comisarios relegó al cuarto lugar de la etapa al español Lorenzo Santolino (Sherco), que inicialmente había quedado tercero, aunque mantiene la undécima posición en la clasificación general.Esta variación también sitúa a Sunderland en la segunda posición de la general en detrimento del chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que pasa a ser tercero, y a apenas 59 segundos del líder de la carrera, el estadunidense Ricky Brabec (Honda).