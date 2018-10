Autos Smart podrían dejarse de fabricar

Ciudad de México.- Un informe reciente sugiere que la marca Smart de autos citadinos, propiedad de Daimler, no vivirá por mucho tiempo. Supuestamente, el fabricante pasará a formar parte del recuerdo cuando la generación actual Fortwo termine su ciclo.



Smart se asoció con Renault para compartir la carga de costos del desarrollo del actual Fortwo. De hecho comparte una plataforma y muchos componentes mecánicos con la tercera generación de Twingo.



Renault no estaría interesada en desarrollar un nuevo modelo con Smart, según fuentes que hablaron con Automobile Magazine, y Daimler no quiere diseñar un nuevo Smart por su cuenta.



Si eso es correcto, el futuro de la marca Smart se ve turbio más allá de 2026. La revista agrega que Daimler probablemente llenaría el espacio al agregar un modelo de nivel de entrada a la línea de Mercedes-Benz que costaría 15 por ciento menos que el Clase A hatchback.



Tentativamente se llama U-Class, una letra que representa urbana y universal. Primero, llegaría como un automóvil de pasajeros normal que reemplazaría al Fortwo y al Forfour.



La salvación de Smart podría provenir de la Geely de China, que recientemente realizó una inversión considerable en Daimler. Geely podría reemplazar a Renault en la asociación y ayudar a financiar el desarrollo de un Smart de cuarta generación.



Daimler no ha comentado nada al respecto.