'No es ver si Texcoco es viable, sino si es una mejor opción'

Ciudad de México.- El secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, votó en una casilla ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México para la consulta de la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).



Antes de emitir su voto, señaló que "el tema es si es una mejor solución de la que se está construyendo que lleva 30% de construcción y 60% de avance en los contratos y la parte legal.



"No se trata de ver si es viable la alternativa o no la de Texcoco, sino sí representa una mejor opción", dijo.



Asimismo, el secretario general de la OCDE manifestó su interés en participar en la consulta.



"Por supuesto que sí, ahora que voy a un evento al Centro, espero encontrar una casilla", afirmó en entrevista en el marco de la entrega del Premio Nacional Tlacaélel.



Aunque no precisó el sentido de su voto, el ex secretario de Hacienda y ex canciller destacó que ya no es un tema teórico, sino que cuesta alrededor de 100 mil millones de pesos terminar el proyecto en Texcoco y tener uno de los mejores aeropuertos del mundo.



"Cuesta 100 mil millones de pesos cancelar el proyecto y no tener nada y además vamos a tener que pagar la deuda", advirtió.