Sigue alerta roja por ciberataque; riesgo se mantendrá: Banxico

Ciudad de México.- Ante el ciberataque que sufrió la aseguradora AXA en su conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) el lunes pasado, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que la alerta roja se mantiene en el sistema financiero en tanto no se tenga claridad sobre el episodio.



En la presentación del estudio sobre el estado del sistema financiero en México a octubre de 2018, Díaz de León explicó que hasta el momento solamente se tienen indicios de que la aseguradora AXA fue la afectada y no se ha determinado si se presentaron pérdidas económicas para la firma e insistió que los recursos de sus clientes no tuvieron ninguna afectación.



Sin embargo, el gobernador del banco central enfatizó que el riesgo a este tipo de ataques prevalecerá en el sector financiero con lo que se insistirá en el reforzamiento de las medidas de prevención y monitoreo.



"Es claro que es riesgo que va a estar por nosotros por un tiempo largo. No podremos ver a las ventajas de la tecnología en la era digital sin los riesgos que implica. Esto va a implicar un riesgo significativo para el sistema financiero; asumir los costos de plataformas y sistemas cada vez más robustos", dijo el funcionario.



Díaz de León dijo que hasta el momento se mantienen en operación en el canal alterno del SPEI en 18 entidades financieras y que aún no hay fecha para levantar la alerta en la operación del sistema financiero.