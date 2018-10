Bancomer reembolsa 14.4 mdp por cargos no reconocidos

iDe septiembre de 2018 a la primera mitad de octubre, BBVA Bancomer reembolsó 14.4 millones de pesos por concepto de abono inmediato aplicable a cargos no reconocidos en tarjeta de crédito a los usuarios de la institución.



En comunicado, dio a conocer que desde el mes de septiembre, comenzó a aplicar esta medida como parte de la iniciativa por ofrecer productos y servicios que generen la mejor experiencia para el cliente.



Explicó que el monto restituido por dicha causa derivó de la atención a 55 mil 200 solicitudes de cargos no reconocidos, de las cuales, 93 por ciento fueron hechas a través de la aplicación de Bancomer Móvil y el 7.0 por ciento restante en Bancomer.com.



La institución financiera precisó que del total de los cargos no reconocidos por los clientes, 59 por ciento correspondieron a comercios nacionales y 41 por ciento a internacionales.



Recordó que el esquema de abono inmediato aplicable a los cargos no reconocidos en tarjeta de crédito considera aquellos movimientos que tengan una antigüedad de hasta 110 días naturales, y los cuales pueden ser reportados a la institución por medio de la aplicación digital (App) de Bancomer Móvil o del portal Bancomer.com.



El director general de Experiencia Única de BBVA Bancomer, Oscar Coppel Tirado, destacó que con estas acciones la institución refrenda el compromiso con sus clientes de hacerles la vida más fácil en las interacciones que tienen con el banco.





“Ante situaciones de un cargo no reconocido los bonifica inmediatamente en su tarjeta de crédito, desde la comodidad de su celular o computadora, sin necesidad de llamar al banco o enviar documentos”, resaltó.





De acuerdo con el protocolo establecido y con base al número de movimientos que el cliente desconozca y las características de éstos, es posible que se requiera confirmar cierta información con el titular de la tarjeta, por lo que la funcionalidad solicitará llamar al área especializada de atención a clientes en donde se dará la atención necesaria y continuidad al proceso de reclamación, puntualizó.