Venezuela, banco de pruebas para app anticensura de Google

Caracas.- Google lanzó una herramienta destinada a combatir la censura a la prensa en todo el mundo. La aplicación se probó primero en Venezuela, donde los periodistas dicen que luchan contra un gobierno empeñado en enterrar reportes que exponen corrupción y abusos de derechos humanos en internet.



En los últimos años, los adictos a las noticias que quieren acceder a cibersitios independientes del país se han topado con un mensaje en sus pantallas que les advierte de que no existen, un problema que la mayoría achaca a las medidas del gobierno para bloquear el acceso a información crítica.



"Es muy difícil hacer llegar las noticias a la gente”, señaló Melanio Escobar, un periodista y activista social venezolano que probó la aplicación Intra para Google antes de su lanzamiento este mes. "Promovemos esta y otras herramientas, pero no es fácil”.



El gobierno controla internet como propietario de CANTV, el mayor proveedor del servicio en el país con más de 2,5 millones de clientes y, según Escobar, empresas privadas más pequeñas siguen sus directrices para mantenerse en el negocio.



El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, un grupo que aboga por la libertad de prensa, apuntó que desde 2014 los cibersitios informativos críticos con el gobierno reciben cada vez más ataques. En agosto, una prueba de cuatro días intentado acceder a 53 webs cientos de veces al día, se detectó que casi la mitad de ellas estaban bloqueados, según los investigadores. El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a una petición de comentarios para este reporte.



Intra, una aplicación disponible solo para Android, está diseñada para sortear esta táctica conectando los celulares de los usuarios directamente a servidores de Google que acceden al sistema de nombres de dominio, una especie guía telefónica de internet. Esto evita cualquier bloqueo impuesto por las empresas de internet locales y complica que gobiernos y otros interlocutores bloqueen la entrada a ciertas páginas.



La nación petrolera está sumida en una profunda crisis política y económica tras dos décadas del gobiernos socialistas, y el ejecutivo del presidente Nicolás Maduro bloqueó o cerró medios de la oposición a los que a menudo acusa de recibir señales de Estados Unidos y otros actores extranjeros que conspiran para derrocarlo.



Los periodistas venezolanos trabajan bajo la amenaza de condenas de cárcel o demandas, lo que llevó a muchos a salir del país por su seguridad personal. Una Asamblea Constitucional progubernamental creada el año pasado para sortear al parlamento, en manos de la oposición, aprobó una ley que decreta penas de hasta 20 años de prisión por publicar material considerado perjudicial.



Jared Cohen, fundador y director general de Jigsaw, una unidad de la empresa matriz de Google, señaló que su equipo creó la aplicación a partir del diálogo abierto con periodistas y expertos en tecnología venezolanos sobre los obstáculos que enfrentan para publicar su trabajo. Intra se lanzó para todo el mundo el 3 de octubre tras varios meses de pruebas en Venezuela.



Cohen, un exdiplomático estadounidense que asesoró tanto a Condoleezza Rice como a Hillary Clinton en cuestiones de libertad de expresión durante sus etapas como secretarias de Estado, dijo que él y su equipo de ingenieros vieron oportunidades de usar el programa en todo el mundo.



"No construimos Intra para Venezuela", apuntó Cohen. "Pero las ideas salieron de nuestro trabajo con reporteros venezolanos”.



La app funciona en los dispositivos Android antiguos que todavía usan miles de millones de personas en todo el mundo, ampliando las protecciones incluidas en los últimos modelos.



Desde su lanzamiento, Intra ha sido descargada 130.000 veces en todo el mundo, según Jigsaw. Venezuela está entre los tres países con más usuarios, agregó la empresa, que no identificó a los otros dos.



China está considerado el país que menos respeta la libertad en internet en el mundo, seguido de Siria y Etiopía, mientras que Venezuela está entre los 30 considerados “no libres” por las acciones de su ejecutivo contra sus críticos en redes sociales, según un reporte sobre la libertad de prensa publicado en 2017 por Freedom House, un grupo con sede en Washington.



La manipulación de los nombres de dominio se ha empleado, junto con otras técnicas de alto nivel, para restringir el acceso a webs como El Pitazo y Armando.info, creadas por periodistas que en su día trabajaban para diarios independientes que fueron adquiridos por empresarios progubernamentales.



El último periódico opositor del país, El Nacional, también ha sufrido bloqueos constantes, como el cibersitio de la filial de CNN en español.



“Nuestro periodismo de investigación y de denuncia (contiene) elementos que, a nuestro entender, significan para el gobierno situaciones muy incómodas”, apuntó César Batiz, director de noticias de El Pitazo.



En un primer momento, Batiz intentó confundir a los censores cambiando el dominio: usó elpitazo.info e incluso elpitazo.ml _ el código de internet para Mali, África _ además de elpitazo.com.



El cibersitio sufrió un importante revés tras un reporte de septiembre de 2017 que acusaba al jefe del partido socialista, Diosdado Cabello, de utilizar a sus primos como la cara de negocios ilícitos.



Las 70.000 visitas diarias del sitio se desplomaron hasta apenas 11.000 al día siguiente, apuntó Batiz.



Por el momento, la app no ha calado en una gran cantidad de lectores, señaló Batiz, aunque su web anima a descargarla con enlaces de Twitter en sus historias e incluso a través de mensajes de audio en WhatsApp. El medio está intentando reconstruir su base de lectores, que confían en los reportes elaborados por una red de 70 periodistas en todo el país.



“Si bien el bloqueo nos ha disminuido audiencia en la página web nosotros hemos ganado en reconocimiento porque la gente sabe reconocer quienes están luchando por la defensa por los derechos humanos y las libertades democráticas”, declaró. “Eso es lo que queremos hacer.”