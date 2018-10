Inai ordena a Pemex transparentar recursos

Ciudad de México- En cumplimiento a una resolución del Inai, Pemex deberá dar a conocer los montos de recursos ejercidos en las oficinas de comercio internacional que tiene en Houston, Ámsterdam, Singapur y Madrid, de enero de 2010 a julio de 2018.



Una particular interpuso recurso de revisión ante el Inai, después de que el Pemex dijo que la información requerida era inexistente. En alegatos, la nueva empresa del estado mexicano reiteró su respuesta.



En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada Patricia Kurczyn señaló que Pemex no atendió lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia para localizar la información porque no turnó el requerimiento a la Dirección Corporativa de Finanzas, a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, y a la Subdirección de Servicios Corporativos, mismas que cuentan con atribuciones en manejo de recursos financieros de sus empresas filiales, por lo que podrían conocer de lo requerido.



Además, en el portal electrónico de Pemex se informa que, para contrataciones por parte de empresas extranjeras, resulta indispensable que los interesados se contacten con la oficina de Pemex en Houston, Texas.



En el Informe Anual 2016, la empresa señaló que, al 31 de diciembre de 2016, entre las compañías subsidiarias que se consolidaron se encuentra Pemex Internacional España, S.A.



En el Reporte Anual 2016 que se presenta de acuerdo con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros Participantes del Mercado, el sujeto obligado dio a conocer que el Grupo PMI proporciona servicios de comercio internacional, distribución, administración de riesgos, seguros y transporte para Pemex, a través de sus oficinas en las ciudades de México, Houston, Ámsterdam, Singapur y Madrid.



Por tanto, al haber evidencias de que podría contar con la información solicitada, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex y le instruyó una nueva búsqueda en las unidades administrativas señaladas, y una vez localizada, entregarla a la particular.